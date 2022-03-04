Доходный дом княгини Козловской в Староконюшенном переулке капитально отремонтируют

Фото: Фонд капремонта Москвы

Россия, Москва, Староконюшенный переулок, 33 Карта всех событий

В этом году в Староконюшенном переулке Москвы капитально отремонтируют и отреставрируют доходный дом княгини Козловской. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта.

Речь идет о жилом доме, который был построен в 1901 году, расположенном по адресу Староконюшенный переулок, 33. В здании будет проведен комплекс работ.

Особое внимание специалисты уделят реставрации сложных лепных элементов декора фасада. После восстановления утраченных деталей главный фасад окрасят в песчано-бежевый цвет, а дворовый — в темно-бежевый, вернув им историческое колористическое решение.

Капремонт предусматривает обновление крыши и подъезда дома и замену инженерных систем.

Доходный 20-квартирный дом в Староконюшенном переулке был построен для княгини А. М. Козловской по проекту прославленного зодчего Евгения Опуховского.

Похожее на трехэтажное здание, напоминающее формой букву Т, на самом деле имеет четвертый получердачный этаж. В нем использованы элементы классицизма — симметричность, ордерные детали, рустовка стены.

После 1917 года дом приспособили под коммунальные квартиры. В здании разместилось писательское общежитие — в нем получали жилье советские писатели, что способствовало созданию литературного объединения «Кузница».

До этого сообщалось, что специалисты начали реставрировать особняк XIX века на Садовой-Самотечной улице. Здание занимает посольство Ливанской Республики. В процессе работ было найдено место, где изначально располагался камин «Микула Селянинович и Вольга» работы Михаила Врубеля. Объект выставлен в Третьяковской галерее.