Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гимнастов из России отстранили от международных соревнований

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Гимнастов из России отстранили от международных соревнований
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Международная федерация гимнастики (ФИГ) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 4 марта.

— ФИГ хотела бы подчеркнуть, что решение об этих исключительных и экстренных мерах принимается с учетом вышеупомянутых чрезвычайных обстоятельств. Они представляют собой превентивные меры, направленные на сохранение целостности гимнастики, безопасность и неприкосновенность членов и всех спортсменов и участников, а также на борьбу со всеми формами насилия и спортивной несправедливости, — говорится в сообщении.

При этом мера не распространяется на граждан двух стран, являющихся членами исполкома или технических комитетов федерации. Организация продолжит внимательно наблюдать за ситуацией, отмечается на сайте ФИГ.

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Уточняется, что причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

Читайте также:
Спортивная гимнастика Россия Соревнования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте