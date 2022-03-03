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Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Играх

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Играх
Фото: paralymp.ru

Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

— По итогам специально созванного заседания Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам из России и Белоруссии в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, — говорится в заявлении.

Уточняется, что причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

При этом 2 марта сообщалось, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Игр.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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