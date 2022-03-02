Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из РФ до соревнований в Пекине

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Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований на играх в Пекине. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Уточняется, что спортсмены будут участвовать в Играх в нейтральном статусе и не будут включены в медальную таблицу.

— МПК проведет внеочередную Генеральную ассамблею в 2022 году, чтобы проголосовать за то, следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным требованием для членства и следует ли приостановить или прекратить членство в Паралимпийском комитете России и Паралимпийском комитете Белоруссии, — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что комитет не будет под своей эгидой проводить соревнования на территории двух стран до момента получения уведомления о разрешении конфликта.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

К аналогичным санкциям присоединилась и Международная федерация тенниса (ИТФ). Она отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине.