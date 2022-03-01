ИТФ отменила все теннисные турниры в России под эгидой организации

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— Наш первый и самый высокий приоритет — обеспечить безопасность теннисистов и всех тех, кто путешествует и участвует в мероприятиях ИТФ. Из соображений повышенной безопасности ИТФ отложила мероприятие World Tennis Tour M15, которое должно состояться на Украине в апреле этого года, и отменила все мероприятия ИТФ, проходящие в России, на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Организация продолжит внимательно следить за ситуацией, отмечается на сайте ИТФ.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления».

Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

1 марта России запретили участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) из-за обстановки на Украине. Дальнейшие решения будут приняты 25 марта на центральном совете, уточнили в федерации. ФИБА выразила надежду, что в ближайшее время восторжествует мир.