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ИТФ отменила все теннисные турниры в России под эгидой организации

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
ИТФ отменила все теннисные турниры в России под эгидой организации
Фото: Unsplash

Международная федерация тенниса (ИТФ) отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.

— Наш первый и самый высокий приоритет — обеспечить безопасность теннисистов и всех тех, кто путешествует и участвует в мероприятиях ИТФ. Из соображений повышенной безопасности ИТФ отложила мероприятие World Tennis Tour M15, которое должно состояться на Украине в апреле этого года, и отменила все мероприятия ИТФ, проходящие в России, на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Организация продолжит внимательно следить за ситуацией, отмечается на сайте ИТФ.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления».

Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

1 марта России запретили участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) из-за обстановки на Украине. Дальнейшие решения будут приняты 25 марта на центральном совете, уточнили в федерации. ФИБА выразила надежду, что в ближайшее время восторжествует мир.

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