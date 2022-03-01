России запретили участие в баскетбольных турнирах под эгидой ФИБА

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— ФИБА по-прежнему очень обеспокоена последними событиями в Украине и выражает глубочайшие соболезнования пострадавшим. В соответствии с резолюцией Исполнительного совета Международного олимпийского комитета и ее причинами, ФИБА объявила сегодня, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях ФИБА по баскетболу и баскетболу 3x3 до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.

Дальнейшие решения будут приняты 25 марта на центральном совете, уточнили в федерации. ФИБА на сайте выразила надежду, что в ближайшее время восторжествует мир.

25 февраля английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что разрывает спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот». Решение, как уточняется, было принято из-за событий на Украине, команда также выразила сочувствие пострадавшим в ходе конфликта.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления».

Данные меры были приняты бюро Совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключило московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.