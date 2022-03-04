Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Зимний месяц»: москвичам посоветовали не спешить со сменой резины на автомобилях

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
«Зимний месяц»: москвичам посоветовали не спешить со сменой резины на автомобилях
Фото: Вечерняя Москва

Март — это «зимний месяц» для столичного региона, поэтому автомобилистам задумываться о замене зимних шин на летние преждевременно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погодные условия в Москве не предполагают еще похода в шиномонтажные мастерские:

— На ближайшей неделе прогноз погоды не обещает перехода от минусовой температуры к плюсу. Кроме того, у нас весь март является еще своего рода зимним месяцем. Я категорически не рекомендую менять сейчас зимнюю резину на летнюю. Отсутствие снега не является основанием для этого.

Собеседник «ВМ» отметил, что даже в апреле еще рано «переобуваться»:

— Менять резину с зимней на летнюю нужно где-то в конце апреля, когда температурные показатели приближаются к стабильному «плюсу», а на дорогах отсутствует гололедица, — добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт напомнил, что преждевременная замена резины может привести к авариям на дорогах.

Читайте также:
Автомобили Водители Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте