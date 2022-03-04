«Зимний месяц»: москвичам посоветовали не спешить со сменой резины на автомобилях

Фото: Вечерняя Москва

Март — это «зимний месяц» для столичного региона, поэтому автомобилистам задумываться о замене зимних шин на летние преждевременно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погодные условия в Москве не предполагают еще похода в шиномонтажные мастерские:

— На ближайшей неделе прогноз погоды не обещает перехода от минусовой температуры к плюсу. Кроме того, у нас весь март является еще своего рода зимним месяцем. Я категорически не рекомендую менять сейчас зимнюю резину на летнюю. Отсутствие снега не является основанием для этого.

Собеседник «ВМ» отметил, что даже в апреле еще рано «переобуваться»:

— Менять резину с зимней на летнюю нужно где-то в конце апреля, когда температурные показатели приближаются к стабильному «плюсу», а на дорогах отсутствует гололедица, — добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт напомнил, что преждевременная замена резины может привести к авариям на дорогах.