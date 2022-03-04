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Движение на улице Теплый стан на юго-западе Москвы временно ограничат

Анастасия Колоскова

Город
Движение на улице Теплый стан на юго-западе Москвы временно ограничат
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Тёплый Стан, 21к1 Карта всех событий

В связи с проведением строительных работ будет временно ограничено движение на двух участках в районе улицы Теплый Стан. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 6 марта.

Так, движение будет полностью перекрыто до 1 марта 2023 года по проезду от дома 4а, строение 1 до дома 4а, строение 3 по улице Генерала Тюленева.

Кроме того, до 15 ноября этого года будет ограничено движение по улице Теплый стан от дома 21, корпус 1 до дома 2, строение 1 по улице Генерала Тюленева.

Движение на улице Теплый стан на юго-западе Москвы временно ограничат Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого стало известно, что движение на Златоустовской улице в Москве ограничат с 17 марта в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Полное перекрытие движения на первом участке от 45 дома на Златоустовской улице до улицы 8 Марта продлится с 17 марта до 30 апреля. С 11 мая по 11 июня полностью перекроют движение на другом участке: в районе 27-го дома на Златоустовской улице. Ограничат же движение с 17 марта до 30 апреля от Златоустовской улицы до улицы 8 Марта, а с 12 по 30 июня — только на пересечении этих двух улиц.

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