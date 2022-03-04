Подтвердить поездки по «Тройке» можно на 31 перехватывающей парковке в Москве

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С помощью карты «Тройка» москвичи могут подтвердить поездки на метро, МЦК и МЦД на выезде 31 перехватывающей парковки без использования терминалов оплаты. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что раньше для бесплатной парковки автомобилистам было необходимо использовать парковочный билет и «Тройку». Теперь же выехать с парковок можно без оплаты, подтвердив поездки на выезде.

— В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы устанавливаем самое современное оборудование, повышающие качество сервиса на транспортной инфраструктуре. На 31 перехватывающей парковке теперь можно подтверждать поездки на метро, МЦК или МЦД прямо на выезде с парковки — с помощью новых аппаратов, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

По его словам, нововведение позволит сэкономить до 20 минут в день. Ликсутов добавил, что всего в Москве работает более 75 перехватывающих парковок, еще 12 заработают до конца года.

До этого председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил в комментарии «Вечерней Москве», что московский метрополитен в условиях действующих ограничений предоставляет широкий спектр возможностей для оплаты проезда. Разнообразное билетное меню позволяет минимизировать возникающие проблемы.