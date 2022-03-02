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Разнообразие системы оплаты билетов в метро Москвы облегчает жизнь пассажирам

Георгий Соланович

Город
Разнообразие системы оплаты билетов в метро Москвы облегчает жизнь пассажирам
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московский метрополитен в условиях действующих ограничений предоставляет широкий спектр возможностей для оплаты проезда. Разнообразное билетное меню позволяет минимизировать возникающие проблемы. Об этом в комментарии «Вечерней Москве» заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, сейчас весь московский транспорт, по сути, является примером для других российских и европейских городов в возможностях оплаты своей поездки. Эта длительная и планомерная работа со стороны транспортного комплекса особенно сейчас доказывает свою эффективность и безопасность.

— В 2021 году в активный оборот вошла новая система оплаты проезда в московском метрополитене — система Face Pay. Она стала ультрасовременным и гармоничным дополнением к уже существующему широкому перечню способов оплаты. Лично сам пользуюсь. Face Pay позволяет экономить время, не искать мобильный телефон и не носить с собой банковские, а также транспортные карты. Можно буквально за одну секунду проходить и оплачивать проезд. Она по-прежнему эффективно работает и позволяет экономить время, — сказал он.

Зотов подчеркнул, что благодаря усилиям столичных властей москвичи абсолютно свободны в своем выборе: каждый может пользоваться оптимальной для себя системой оплаты.

— Такое разнообразие позволяет пассажирам быть наиболее мобильными и не чувствовать никаких ограничений, — заключил он.

Напомним, оплатить проезд в Московском транспорте можно любым удобным способом, среди них:

— Face Pay (метро) — оплата пластиковыми банковскими картами любых банков (метро, НГПТ, МЦД).

— Оплата пластиковыми и виртуальными картами платежной системы «Мир» в Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и т.д.

— Карта «Тройка».

— Билет «Единый».

— Социальная карта.

Приобрести билет, пополнить баланс карты «Тройка» или социальной карты можно в кассах метро, автоматах по продаже билетов, а также в мобильном приложении «Метро Москвы».

В случае возникновения трудностей с оплатой в мобильных приложениях московского транспорта («Метро Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России») через Apple Pay и Google Pay стоит изменить способ оплаты на банковскую карту.

С 1 марта и до 30 июня поездки на транспорте будут дешевле на 10 рублей при оплате картой «Мир» на телефоне.

Скидка на проезд будет действовать на всем московском транспорте: метро, МЦК, МЦД (D1 и D2) и наземный транспорт. Сначала спишется полная стоимость поездки, а после снятия средств сумма кешбэка автоматически вернется на счет позже.

21 февраля руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что пассажиропоток столичного общественного транспорта достиг 4,84 миллиона человек во вторую неделю февраля. Этот показатель на девять процентов опередил уровень первой недели месяца.

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