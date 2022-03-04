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Девять новостроек по программе реновации ввели в Москве за первые два месяца года

Анастасия Колоскова

Город
Девять новостроек по программе реновации ввели в Москве за первые два месяца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице в январе и феврале текущего года в рамках реализации программы реновации ввели в эксплуатацию девять новостроек. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— За первые два месяца 2022 года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девяти жилых домов, построенных в рамках реализации программы реновации общей площадью 191,32 тысячи квадратных метров, — отмечается в сообщении.

По словам председателя ведомства Игоря Войстратенко, в Южном административном округе ввели три дома, в Западном и Северо-Западном — по два дома. Еще одну новостройку возвели на юго-востоке и одну — в Новой Москве. В обще сложности под надзором ведомства находится 167 объектов общей площадью 4,77 миллиона квадратных метров.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что в настоящее время, в рамках программы реновации более 380 объектов с жилой мощностью 6,9 миллиона квадратных метров, находятся на стадии проектирования и строительства.

— В этом году по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 домов жилой площадью 1,4 миллиона квадратных метров, это более 20 тысяч квартир, — уточнил он.

По данным пресс-службы, в прошлом году в рамках реновации ввели в эксплуатацию 84 дома общей площадью более 2,16 миллиона квадратных метров.

До этого сообщалось, что в ЮАО столицы за 2021 год ввели в эксплуатацию более 994 тысяч квадратных метров недвижимости.

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