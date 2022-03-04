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Трое грабителей с ножом отняли у безработного москвича миллион рублей

Виктория Сикерина

Происшествия
Трое грабителей с ножом отняли у безработного москвича миллион рублей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Филёвский бульвар, 24к1 Карта всех событий

Трое неустановленных лиц в масках похитили у безработного москвича более миллиона рублей, угрожая ножом. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 4 марта.

Заявление о случившемся написал потерпевший 34-летний мужчина. По его словам, около дома на Филевском бульваре трое неизвестных посадили его в иномарку черного цвета и отняли крупную сумму денег, угрожая предметом, похожим на нож. После злоумышленники высадили мужчину около торгового центра на Киевском шоссе и скрылись. Преступление продолжалось на протяжении почти четырех часов.

Материальный ущерб составил более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключили в ведомстве.

1 марта полиция задержала подозреваемых в краже автомобилей общей стоимостью 10 миллионов рублей. Два жителя города Торжка украли корейские машины в Подмосковье и Тверской области. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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