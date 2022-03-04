Верхняя палата парламента одобрила закон об уголовном наказании за призывы к участию в незаконных акциях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу, 4 марта, закон, который предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности за действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, в том числе и за призывы к участию в несанкционированных акциях.

Решение принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за принятие закона.

Согласно тексту принятого закона, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования войск, к осужденному может быть применено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо в размере его зарплаты за период до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Однако если такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктур, то штраф составит от 300 тысяч до миллиона рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

— В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан подобные действия внутри страны должны пресекаться самыми жесткими способами, — отметил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Также данный закон предусматривает наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию применения ВС РФ для защиты интересов страны и граждан. За это виновным придется заплатить как минимум штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или дохода за период от одного года до двух лет. А за призывы к введению или продлению антироссийских санкций предполагается перечень наказаний от штрафов в размере до 500 тысяч рублей до тюремного заключения на срок до трех лет.

За призывы к участию в незаконных акциях против действий российских военных предусмотрены административные штрафы. Меньше всего придется заплатить физическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, а больше всего юридическим лицам — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

3 марта Генеральная прокуратура РФ предупредила россиян об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях.