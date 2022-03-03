Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за незаконные акции

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Генеральная прокуратура РФ предупредила россиян об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном в четверг, 3 марта.

— В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети Интернет распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре предупреждают, что источниками таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории РФ в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Уточняется, что участие в таких акциях может грозить уголовной ответственностью по статье «Участие в деятельности экстремистской организации».

— Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

До этого подобное предупреждение сделало столичное МВД. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.

Предостерегла от участия в незаконных акциях и прокуратура Москвы. В ведомстве отметили, что указанные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти города в должном порядке.