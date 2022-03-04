Москвичи сэкономили на наземных пересадках свыше 15 миллионов рублей с начала года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Благодаря бесплатным пересадкам на наземном транспорте Москвы пассажиры сэкономили с начала 2022 года более 15 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в пятницу, 4 марта.

— По решению мэра Москвы Сергея Собянина бесплатные пересадки действуют на всем наземном транспорте столицы. Благодаря этому около 2,5 млн пассажиров теперь строят более удобные и быстрые маршруты и экономят средства. В среднем время поездок сократилось до 15 минут, с начала 2022 года пассажирам удалось сэкономить на проезде уже более 15 миллионов рублей, — передает слова заммэра пресс-служба столичного Дептранса.

Там напомнили, что бесплатные пересадки на всем наземном транспорте осуществляются с сентября 2021 года, а с 2022 года они стали возможны и внутри одного маршрута. Чтобы сделать такую пересадку в течение 90 минут после первого прохода, нужно привязать «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы».

Карта «Тройка» стала победителем на всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации «Логистика и транспорт», напоминает ведомство.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал «Вечерней Москве» как разнообразное билетное меню позволяет минимизировать возникающие проблемы в условиях действующих ограничений.