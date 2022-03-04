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Волочкова опубликовала откровенное фото в боди

Лала Манушакян

Общество
Волочкова опубликовала откровенное фото в боди
Фото: Instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram откровенное фото, которое вызвало негативную реакцию некоторых подписчиков.

На фото артистка улыбается и позирует на камеру. На ней открытое кружевное боди черного цвета. На заднем плане можно заметить букет цветов.

— Зачастую я узнаю придуманную и выдуманную обо мне информацию и диву даюсь. Насколько у многих изощренная фантазия. И ведь чаще всего на себя берут смелость судить, осуждать, злословить и указывать, как жить или с кем и что делать, люди, не знающие человека лично. В сложные времена необходимо объединяться добротой, светом души, творчеством, музыкой. И, главное, оставаться людьми при любых обстоятельствах, — прокомментировала публикацию артистка.

В свою очередь фолловеры отреагировали неоднозначно. Некоторые восхитились ее необычным образом, одарив артистку комплиментами: «Вы самая лучшая»; «Вы прекрасны. Красота во всем»; «Невероятная фотография».

Остальные отреагировали негативно и посчитали неуместным публиковать такое фото в Сети.

Ранее Волочкова раскрыла имя и возраст нового возлюбленного, выложив совместное фото в Instagram.

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