Минпромторг: Торговые сети хотят ограничивать продажу ряда товаров в одни руки

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Крупнейшие торговые сети просят разрешить ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Эта мера необходима для того, чтобы бороться с перекупщиками товаров. Данную инициативу уже поддержали в Минпромторге и Минсельхозе. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил Минпромторг РФ.

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах уже были зафиксированы случаи, когда ряд товаров единовременно приобретался в количестве очевидно большем, чем нужно для частного потребления.

— Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка, — следует из сообщения опубликованного Минпромторгом, передает ТАСС.

Известно, что конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, как изменится ситуация в сетевых магазинах из-за санкций со стороны западных стран.