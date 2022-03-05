СМИ: Louis Vuitton и Chanel временно приостановили продажи на территории России

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Бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton Moet Hennessy, а также Hermes и Chanel — временно приостанавливают свою работу на территории Российской Федерации. Об этом сообщило агентство FTP.

— Учитывая текущие обстоятельства в регионе, LVMH с сожалением объявляет о временном закрытии своих магазинов в России с 6 марта, — следует из сообщения агентства, ссылаясь на официального представителя LVMH.

Всего в России находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам, пишет ТАСС.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) временно приостановила продажи на территории России.

До этого стало известно, что компания Apple остановила продажи всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте компании сообщается, что все товары временно недоступны для доставки в РФ. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».