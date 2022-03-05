Песков: Россия не стремится разделить Украину

Фото: Администрация президента РФ

Цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы хотим конституционных гарантий о нейтральном статусе Украины, — сказал Песков в беседе с телеканалом Sky News Arabia, передает РИА Новости.

Также он отметил, что Российская Федерация не преследует цели разделить Украину.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.