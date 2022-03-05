Москвичам рассказали о работе городских семейных центров

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

Специалисты столичных семейных центров в прошлом году оказали более 2,5 миллиона различных услуг. Особо востребованными оказались психологические, правовые и педагогические. Об этом в субботу, 5 марта, заявила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

— В любой семье время от времени могут возникать трудности. Пока ситуация не зашла слишком далеко, лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам столичных семейных центров. Индивидуальный комплексный подход к каждой семье и к каждому ребенку позволяет достигать высоких результатов в работе, — рассказала она.

В городе действуют 25 семейных центров. Там взрослые и дети не только получают консультации от специалистов, но и участвуют в тематических мероприятиях и родительских клубах. Также специалисты помогают наладить отношения между родителями и детьми. В минувшем году они оказали 1,4 миллиона таких услуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что московская служба психологической помощи работает круглосуточно и примет звонок любого нуждающегося в поддержке. С начала года психологи уже провели более 20 тысяч консультаций.