Специалисты благоустроят переулки Арбата и Хамовников

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат Карта всех событий

Специалисты начали инженерную подготовку переулков в столичных районах Арбат и Хамовники перед стартом работ по их благоустройству. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия будут проводиться максимально бережно, наша главная задача — сделать эти территории комфортными и функциональными, — рассказал он.

Обновят в ближайшее время переулки Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

На текущем этапе специалисты меняют инженерные коммуникации, в некоторых переулках хотят расширить тротуары. Отмечается, что во время работ они могу найти историческую плитку, которую сохранят, восстановят и сделают музей под открытым небом.

Также будут обновлены освещение, асфальтовое покрытие, фасады некоторых домов, установлены новые «лежачие полицейские». Часть территорий озеленят и высадят новые растения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бирюков заявил, что в столице до конца 2022 года благоустроят более 2,3 тысячи дворов. Там поменяют асфальт, установят новые лавочки, обустроят детские и спортивные площадки, обновят освещение, установят малые архитектурные формы, качели и беседки. Также все территории дополнительно озеленят и по желанию жильцов близлежащих домов сделают места для выгула питомцев