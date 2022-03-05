Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалисты благоустроят переулки Арбата и Хамовников

Михаил Алимов

Город
Специалисты благоустроят переулки Арбата и Хамовников
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат Карта всех событий

Специалисты начали инженерную подготовку переулков в столичных районах Арбат и Хамовники перед стартом работ по их благоустройству. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия будут проводиться максимально бережно, наша главная задача — сделать эти территории комфортными и функциональными, — рассказал он.

Обновят в ближайшее время переулки Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

На текущем этапе специалисты меняют инженерные коммуникации, в некоторых переулках хотят расширить тротуары. Отмечается, что во время работ они могу найти историческую плитку, которую сохранят, восстановят и сделают музей под открытым небом.

Также будут обновлены освещение, асфальтовое покрытие, фасады некоторых домов, установлены новые «лежачие полицейские». Часть территорий озеленят и высадят новые растения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бирюков заявил, что в столице до конца 2022 года благоустроят более 2,3 тысячи дворов. Там поменяют асфальт, установят новые лавочки, обустроят детские и спортивные площадки, обновят освещение, установят малые архитектурные формы, качели и беседки. Также все территории дополнительно озеленят и по желанию жильцов близлежащих домов сделают места для выгула питомцев

Читайте также:
Благоустройство Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте