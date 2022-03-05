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«Мороз и осадки»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 5 и 6 марта

Игорь Синельников

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«Мороз и осадки»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 5 и 6 марта
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

5 и 6 марта в столице в ночные часы ожидается мороз до минус семи градусов, прогнозируются небольшие осадки. В некоторых местах возможно образование гололедицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— 5 и 6 марта в Москве будет северная периферия южного циклона, а 7 и 8 марта — южная и юго-западная периферия североатлантического циклона. 5, 6 и 7 марта будет минус два–семь градусов по ночам, минус один — плюс три градуса в дневные часы, — отметил собеседник «ВМ».

В это время в столице возможны небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега, заметил специалист. Местами это приведет к появлению гололедицы. Погода будет облачной с прояснениями, резюмировал он.

Леус заметил, что настоящая весна в столицу пока не пришла.

— Даже по новой климатической норме, построенной на данных эпохи глобального потепления за последние 30 лет, в Москву весна приходит в третьей декаде марта: 20–22-го числа. С точки зрения метеорологии, весна — устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку 0 градусов в сторону положительных значений. У нас пока этот процесс не произошел. И, я думаю, учитывая теплые прогнозы, это произойдет раньше: числа 15–17-го, — заключил собеседник «ВМ».

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