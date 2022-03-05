Более 66 тысяч человек в этом году воспользовались сервисом «Социальный навигатор»

Фото: Pexels

В столице за этот год уже более 66 тысяч человек воспользовались сервисом «Социальный навигатор». Он помогает инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми и приемным родителям в трудоустройстве, профориентировании, реабилитации и многом другом.

— Появилось две новые категории социальных услуг — это «Школа родственного ухода» и «Реабилитационно-образовательные услуги». Например, для нуждающихся в долгосрочном уходе проводятся специальные консультации и образовательные вебинары, — сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Никита Соломин.

Существует и обучение москвичей по уходу за близкими родственниками. Оно проходит в онлайн-формате на базе столичного Института дополнительного профессионального образования.

«Социальный навигатор» заработал в городе с 2019 года. За это время он включил в себя уже 233 различных услуги. За помощью обратились свыше 1,32 миллиона пользователей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о том, что пользователи инвестпортала обратились к «Навигатору мер поддержки» в 2021 году пять тысяч раз.