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Центр «Моя карьера» рассказал о возможностях трудоустройства соискателей с нарушением слуха

Анастасия Колоскова

Город
Центр «Моя карьера» рассказал о возможностях трудоустройства соискателей с нарушением слуха
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве реализуется множество программ, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья профессионально реализоваться. Специализированный центр занятости «Моя карьера» и социальный проект «Работа каждому» рассказали о том, в каких сферах могут трудоустроиться люди с инвалидностью по слуху.

— Наша главная миссия — донести до работодателей, что люди с нарушением слуха могут и хотят работать. Они полноправные члены общества, которым нужна не жалость, а работа и самореализация. Понятие, принятие и развитие культуры глухих людей — все это позволяет им быть самими собой, проявлять себя, реализовывать свои таланты, желания и не бояться жить так, как они хотят, — рассказала руководитель проекта «Работа каждому» Эльвира Аглиуллина.

Чтобы мотивировать и вдохновить людей с инвалидностью, было снято пять видеороликов, в которых москвичи разных профессий — бухгалтер, программист, повар, стоматолог и парикмахер делятся своими историями успеха.

Сотрудники с нарушением слуха рассказывают, как преодолеть барьеры на работе и комфортно встроиться в коллектив; описывают чувства, которые дает им стабильная работа. По словам руководителя проекта, это далеко не все профессии, в которых могут успешно реализоваться специалисты с нарушением слуха, но это прекрасный пример взаимодействия разных людей в реальных ситуациях и на рабочих местах.

— Мы с удовольствием поддерживаем городские инициативы, направленные на профессиональную реализацию людей с инвалидностью, в том числе с нарушениями слуха. В нашем центре есть специалисты со знанием русского жестового языка, которые присутствуют на встречах с работодателями, ярмарках вакансий и открытых отборах. На таких мероприятиях все желающие могут не просто узнать о вакансиях, но и рассказать о себе. Для нас важно, чтобы каждый человек в городе был услышан и смог найти свое дело, — отметила директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

В центре «Моя карьера» специально для людей с инвалидностью действует проект «Доступная работа». Соискатели могут получить услугу сопровождаемого трудоустройства. А карьерный консультант при необходимости направит на профессиональное тестирование, обучающие занятия и многое другое. Самые популярные для успешного трудоустройства видеоуроки сопровождаются русским жестовым языком.

До этого сообщалось, что в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 4 по 30 марта будут проходить вебинары о том, как преодолеть внутренние комплексы во время трудоустройства и как найти свое призвание в работе. Онлайн-курс будет называться «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства».

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