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Два подростка скончались от передозировки наркотиками в Рузе

Елена Самойлова

Происшествия
Два подростка скончались от передозировки наркотиками в Рузе
Фото: Pixabay

Прокуратура Московской области проведет проверку из-за смерти несовершеннолетних от передозировки запрещенными веществами в Рузе. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, 4 марта в общежитии Тучково (поселок городского типа в Рузском городском округе — прим. «ВМ») были обнаружены тела двух семнадцатилетних подростков. Их смерть наступила, предположительно, от передозировки неизвестным веществом.

Вместе с погибшими в комнате находился их знакомый 2003 года рождения. Молодой человек госпитализирован.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Рузской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, — отмечается в сообщении ведомства.

3 марта полицейские Северного округа Москвы задержали женщину, подозреваемую в распространении наркотиков.

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