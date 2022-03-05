Дом 1972 года постройки в центре Москвы капитально отреставрируют

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Капитальный ремонт запланировали в девятиэтажном жилом доме 1972 года постройки на Большой Грузинской улице в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в субботу, 5 марта.

Уточняется, что соответствующая проектная документация уже согласована.

— Работы предполагают ремонт наружных стен, цоколя балконов и кровли, а также восстановление входных групп, чердака, подвала, подъездов и мусорокамеры, — отметил председатель ведомства Валерий Леонов.

Так, в рамках реставрации специалисты обновят системы мусороудаления, окна и двери, а также отремонтируют отдельные элементы плит перекрытия над подземной частью здания. Помимо этого, проектом предусмотрено устройство новых ограждений лоджий.

Леонов добавил, что в здании заменят системы водоснабжения, водоотведения и отопления, говорится в сообщении.

В этом году в Староконюшенном переулке Москвы капитально отремонтируют и отреставрируют доходный дом княгини Козловской. Речь идет о жилом доме, который был построен в 1901 году, расположенном по адресу Староконюшенный переулок, 33. В здании будет проведен комплекс работ.