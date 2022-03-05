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Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. И чтобы начать Великий пост в состоянии мира, в Прощеное воскресенье все просят друг у друга прощения за случайные или умышленные обиды, за сказанные слова и сделанные поступки.

В Прощеное воскресенье нельзя заниматься делами, которые могут нарушить душевное состояние.

Нельзя в этот день прощать или просить прощения неискренне. Нежелательно заниматься в Прощеное воскресенье тяжелой физической работой, а также убирать, стирать.

В этот день нельзя употреблять алкоголь. Категорически нельзя отказывать кому-либо из просящих в прощении.

Приметы погоды:

Начинается сокодвижение в березах и кленах.

Если весна ранняя, то и осень рано наступит.

Встреча с белым зайцем указывает на то, что снег ещё обязательно выпадет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в Прощеное воскресенье, 6 марта

Именины отмечают: Даниил, Александр, Георгий, Григорий, Захар, Иван, Константин, Ольга, Тимофей, Юрий.