Психотерапевт объяснил тягу людей к негативным новостям

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Желание читать негативные новости связано со многими причинами. Об этом рассказал финский психотерапевт Вилле Меринен.

По словам психотерапевта, человек стремится получить как можно больше информации о кризисных моментах. А если возникает что-то пугающее, то просыпается любопытство.

— В нас буквально встроено любопытство касательно пугающих нас вещей. Если говорить ребенку, что куда-то нельзя смотреть, он, конечно, начнет туда смотреть. С возрастом это явление может ослабеть, но не исчезнуть, — отметил Меринен.

Также в период кризиса человеку нужно получить хотя бы иллюзорное чувство безопасности. Человек начинает ощущать себя спокойнее, когда у него есть последняя, свежая информация о том или ином событии. Но это чувство сохраняется на короткий промежуток времени и затем снова нужно получить новую информацию.

Психотерапевт рекомендует не отказываться полностью от прочтения негативных новостей, но стоит сократить их поток, если они повышают тревожность, вызывают депрессивные состояния и бессонницу, передает ФАН.

До этого психотерапевт Надежда Панова дала пять советов для борьбы со стрессом.