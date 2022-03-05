Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса

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После перенесенного коронавируса у человека могут обостриться некоторые кожные заболевания. Об этом предупредила дерматолог, косметолог Ирина Котова.

— Если человек был долго в ремиссии, то после CoViD-19, как правило, всё обостряется. Если лечение было активным и есть интоксикация от лекарственных средств и от вируса, то, конечно, кожа тоже реагирует, — пояснила эксперт в беседе с RT.

По словам специалиста, после коронаврусной инфекции часто возникает псориаз, красный плоский лишай и себорейный дерматит. Также возможны различные аллергические реакции различного типа. Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует восстанавливать и очищать организм после болезни с помощью детоксикации и местных средств. Стоит уделить повышенное внимание периоду восстановления после болезни.

До этого врачи рассказали «ВМ», какие заболевания обостряются с приходом весны. По словам врача-аллерголога Надежды Логиной, именно на весенний период приходится пик аллергических проявлений. Этой проблемой страдает около 20 процентов населения жителей планеты.