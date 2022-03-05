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Маршруты нескольких автобусов временно изменили на проспекте Вернадского

Виктория Сикерина

Город
Маршруты нескольких автобусов временно изменили на проспекте Вернадского
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского, 25 Карта всех событий

Автобусы № т34, 138, 224 и 266 временно следуют по основному ходу проспекта Вернадского в районе дома № 25 из-за проведения дорожных работ на участке магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

— Также для этих маршрутов отменен заезд на конечную остановку «Улица Кравченко». Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря бесплатным пересадкам на наземном транспорте Москвы пассажиры сэкономили с начала 2022 года более 15 миллионов рублей. Так, бесплатные пересадки на всем наземном транспорте осуществляются с сентября 2021 года, а с 2022 года они стали возможны и внутри одного маршрута. Чтобы сделать такую пересадку в течение 90 минут после первого прохода, нужно привязать «Тройку» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы».

с 1 марта пассажиры московского общественного транспорта могут сэкономить при оплате проезда смартфоном Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по карте «Мир». 10 рублей будут возвращаться на счет в течение получаса.

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