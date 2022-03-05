Андрей Бочкарев оценил готовность путепровода через реку Городня в столице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, река Городня Карта всех событий

Специалисты на 90 процентов завершили возведение путепровода через реку Городня на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 5 марта.

Он отметил, что сооружение построят в рамках создания Московского скоростного диаметра.

— Трехсотметровый путепровод разделен на две части: правую и левую, под каждое направление движения основного хода магистрали. В настоящее время подходит к концу монтаж барьерного ограждения пролетного строения, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что проектом также предусмотрено возведение четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева. В настоящий момент один такой транспортный объект готов. Еще три — продолжают строить.

Гендиректор компании «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что при строительстве путепровода через Городню участок реки заключили в трубу. Ее протяженность составила почти 150 метров.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе примыкания к улице Маресьева участка магистрали от Лухмановской улицы до границ города завершены основные строительно-монтажные работы.