В России за сутки обнаружили 86 769 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России заболели коронавирусом 86 769 человек. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 9295 человек, что на 5,6 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 750 человек. Полностью выздоровели после лечения от COVID-19 еще 155 725 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса зафиксировали 16 861 793 случая заражения. Умерли от этого диагноза 355 537 человек. Российские медики вылечили 14 418 916 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что, если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется. Тем не менее, по словам эксперта, говорить о завершении пандемии пока рано.

В настоящее время появилась возможность ослабить ограничения, так как число заражений снизилось. Штамм «омикрон» вызывает меньшее количество тяжелых случаев и различных осложнений, поэтому сейчас снизилось число госпитализаций.