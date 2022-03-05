В России за сутки обнаружили 86 769 новых случаев коронавируса
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
За сутки в России заболели коронавирусом 86 769 человек. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в оперштабе Москвы.
В больницу с этим диагнозом попали 9295 человек, что на 5,6 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 750 человек. Полностью выздоровели после лечения от COVID-19 еще 155 725 человек.
Таким образом, всего за время пандемии коронавируса зафиксировали 16 861 793 случая заражения. Умерли от этого диагноза 355 537 человек. Российские медики вылечили 14 418 916 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
До этого иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что, если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется. Тем не менее, по словам эксперта, говорить о завершении пандемии пока рано.
В настоящее время появилась возможность ослабить ограничения, так как число заражений снизилось. Штамм «омикрон» вызывает меньшее количество тяжелых случаев и различных осложнений, поэтому сейчас снизилось число госпитализаций.