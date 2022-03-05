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Иммунолог Крючков дал прогноз относительно завершения пандемии коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Крючков дал прогноз относительно завершения пандемии коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков.

Тем не менее, по словам эксперта, говорить о завершении пандемии пока рано. В настоящее время появилась возможность ослабить ограничения, так как число заражений снизилось. Штамм «омикрон» вызывает меньшее количество тяжелых случаев и различных осложнений, поэтому сейчас снизилось число госпитализаций.

Крючков отметил, что в мае будет наблюдаться фундаментальная стабилизация эпидемиологической ситуации с еще большим снижением летальности.

— Но это не завершение пандемии, потому что она, скорее всего, может продолжиться осенью-зимой, уже в сезон 2022–2023 годов, — отметил он в комментарии «Царьграду».

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для использования назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, ее удобнее применять, чем внутримышечную.

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