Вирусолог Альтштейн назвал две причины для применения назальной вакцины

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Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для применения назальной вакцины от коронавируса.

— С одной стороны, их удобнее применять чем внутримышечные. С другой стороны, назальная вакцина может сделать то, что не может внутримышечная, а именно: при введении вакцины в слизистую, она может вызывать образование антител, относящихся к иммуноглобулину А, — рассказал специалист.

Данный иммуноглобулин, по его словам, обладает доступом к слизистым оболочкам и накапливается в них. Последние являются «воротами», через которые идет вирус, а специфичный для COVID-19 иммуноглобулин там его перехватывает, объяснил Альтштейн.

Он уточнил, что ответ на вопрос, способна ли назальная вакцина заменить традиционную, станет доступен лишь после клинических исследований. Сочетание обоих видов препаратов является лучшим вариантом в настоящее время, добавил вирусолог.

Среди противопоказаний для назальной вакцины специалист назвал лишь сильный насморк. Разницу в эффективности между двумя видами вакцин можно будет увидеть после получения большего количества опыта, уточнил он. Альтштейн заключил, что между вакциной «Генериум» и препарата от Центра Гамалеи не будет принципиальной разницы, так как они обе основаны на «Спутнике».

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что, если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.