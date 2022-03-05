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Эксперт рассказала, как подобрать питание для кошки

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, как подобрать питание для кошки
Фото: Pexels

Чтобы кошка чувствовала себя комфортно и не болела, необходимо правильно подобрать для нее тип питания. Важно, чтобы в рационе кошки была мясная составляющая, а в корме было как можно меньше злаковых. Об этом рассказала руководитель отдела пристройства adoption-центра Ольга Васина.

Эксперт отметила, что питание для питомца нужно подбирать с учетом возрастных особенностей, потребностей, образа жизни, наличия хронических заболеваний.

Натуральное питание часто используется заводчиками в питомниках. Для животного составляется рацион из мяса, субпродуктов, овощей, фруктов и витаминных добавок. Но чаще всего хозяева предпочитают покупать готовые корма.

Из-за того, что кошки являются хищниками, в кормах следует обращать внимание на состав. Главной должна быть мясная составляющая. Злаковых компонентов должно быть как можно меньше, так как часто производители добавляют их для снижения стоимости корма.

Недопустимо смешивать типы питания у кошек, так как это может привести к кишечным расстройствам, передает РИАМО.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Вечерней Москве», как без последствий перевести домашнего питомца на новый корм.

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