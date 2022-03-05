Ветеринар дал совет, как без последствий перевести домашнего питомца на новый корм

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В России наблюдается ажиотажный спрос на корма для домашних животных. Специалисты не исключают дефицита на отдельные категории этого товара. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Вечерней Москве», что делать в случае исчезновения любимого корма вашего питомца.

Переход на новый сухой корм всегда стресс для животного. В случае исчезновения проверенного корма не следует сразу же переводить питомца на «натуралку», подчеркивает ветеринар. Сначала нужно постараться найти наиболее близкий по составу аналог российского или иностранного происхождения.

Безболезненный переход на новый промышленный корм требует времени и запаса старого корма. По этой причине искать новый аналог следует заранее. Ветеринар объяснил, как правильно проводить процедуру перехода:

— Частично добавляйте новый корм, убавляя старый, чтобы переход был плавным. Но затягивать этот процесс не стоит — за четыре дня можно один корм вытеснить другим, а заодно и посмотреть — есть ли аллергическая реакция. Важно понимать, нет кормов хороших или плохих. Есть корма подходящие или неподходящие. А подойдет или нет — это только время покажет.

Если подходящий сухой корм все же не найден, можно попробовать дать собаке влажный. Он может быть более привычен для физиологии животного, чем натуральное кормление.

— Натуральное кормление предполагает до 50 процентов белка в рационе. Однако не все животные любят мясо. Есть такой штамп, что собака или кошка никогда не откажется от мяса. Но на самом деле — отказываются. Так что более привычен, если животное употребляло сухие корма, переход на влажные, — сказал эксперт.

В случае если вы все-таки решили перевести своего питомца на «натуралку», найти план питания для него можно в интернете. Ветеринар отметил, что подобные планы уже давно разработаны для разных пород собак и кошек и находятся в открытом доступе.

— Смешивать разные типы кормления не надо. Если вы не нашли подходящего корма и перешли на «натуралку», значит, вам следует забыть о кормах промышленного происхождения, — заключил собеседник «ВМ».

Подробнее о возможном дефиците промышленного корма для домашних животных читайте в специальном материале «ВМ».