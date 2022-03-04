Стресс для питомца: что происходит с кормами для домашних животных

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В России наблюдается ажиотажный спрос на корма для домашних животных. Специалисты не исключают дефицита на отдельные категории кормов. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об этом вопросе и спросила у ветеринарного врача, как лучше поступить хозяевам в случае исчезновения с прилавков любимого корма их питомца.

Дефицит кормов для животных

В Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ) сообщили о проблемах с доставкой корма для домашних животных из Европы в Россию после введения западных санкций. Кроме того, возникли трудности с поставкой сырья для отечественных производителей кормов.

На вышеописанную проблему наложилась еще одна. Летом прошлого года Россельхознадзор ввел запрет на поставку любых видов кормов из 11 западных стран в связи с выявлением в них случаев «вспышки африканской чумы свиней». Впоследствии ряду европейских производителей* все же разрешили поставлять в Россию свою продукцию, однако срок этого разрешения истекает 25 марта. При этом корм для домашних животных не входит в список санкционных товаров, которые запрещается ввозить в страну.

Таким образом, в России возник риск дефицита импортных кормов для животных. Причем лечебные и диетические корма могут вовсе пропасть с прилавков, так как они по большей части производятся за рубежом.

— Мы опросили импортеров, дистрибьюторов, сетевые и розничные зоомагазины на предмет остатков у них диетических и функциональных кормов для домашних животных. По их оценкам, запасов этих кормов хватит еще на 1,5 месяца, — сказала директор СПЗ Татьяна Колчанова.

Для решения проблемы Союз зообизнеса попросил Россельхознадзор продлить срок разрешения на ввоз импортных кормов, помочь дистрибьюторам в поиске альтернативных поставщиков из стран Азии, а также разработать льготные программы и гранты для отечественных производителей. Регулятору предлагается оказать содействие компаниям, готовым производить лечебные и функциональные корма на территории нашей страны.

С просьбой в Россельхознадзор обратился и первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

— Прошу вас принять меры по недопущению дефицита на рынке кормов и кормовых добавок для непродуктивных (домашних) животных, а также ветеринарных лекарств.

В ведомстве заявили, что рассматривают возможность расширения количества поставщиков корма для питомцев из стран, с которыми можно вести стабильную торговлю.

Ажиотажный спрос

В ассоциации «Благополучие животных» обратили внимание на повышенный спрос на корма для домашних животных. Его в том числе связывают с потребительской нервозностью: цены на корм за последнюю неделю поднялись почти в два раза, на этом фоне хозяева хотят запастись впрок питанием для своего питомца.

При этом директор ассоциации Мария Лежнева связывает дефицит не с новыми санкциями Запада, а с ограничениями, которые летом 2021 года ввел Россельхознадзор.

«ВМ» направила запросы пяти крупнейшим сетевым зоомагазинам, а также Ассоциации производителей кормов для домашних животных и отдельным компаниям-производителям. На момент публикации комментарии ни от кого из них не получен.

Советы ветеринара

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «ВМ», что владельцы собак и кошек все чаще обращаются к нему из-за проблемы перевода питомца на новое питание. Связано это с невозможностью купить проверенный корм, к которому привыкло животное.

— Пропадают не только корма общего назначения, но и корма лечебные, то есть нужные для жизнеобеспечения того или иного животного, потому что ничего другого оно скушать попросту не может по состоянию здоровья, — отметил специалист.

Переход на новый сухой корм всегда стресс для животного. В случае исчезновения проверенного корма не следует сразу же переводить питомца на «натуралку», подчеркивает ветеринар. Сначала нужно постараться найти наиболее близкий по составу аналог российского или иностранного происхождения.

Безболезненный переход на новый промышленный корм требует времени и запаса старого корма. По этой причине искать новый аналог следует заранее. Ветеринар объяснил, как правильно проводить процедуру перехода:

— Частично добавляйте новый корм, убавляя старый, чтобы переход был плавным. Но затягивать этот процесс не стоит — за четыре дня можно один корм вытеснить другим, а заодно и посмотреть — есть ли аллергическая реакция. Важно понимать, нет кормов хороших или плохих. Есть корма подходящие или не подходящие. А подойдет или нет — это только время покажет.

Если подходящий сухой корм все же не найден, можно попробовать дать собаке влажный. Он может быть более привычен для физиологии животного, чем натуральное кормление.

— Натуральное кормление предполагает до 50 процентов белка в рационе. Однако не все животные любят мясо. Есть такой штамп, что собака или кошка никогда не откажется от мяса. Но на самом деле — отказываются. Так что более привычен, если животное употребляло сухие корма, — переход на влажные, — сказал эксперт.

В случае если вы все-таки решили перевести своего питомца на «натуралку», найти план питания для него можно в интернете. Ветеринар отметил, что подобные планы уже давно разработаны для разных пород собак и кошек и находятся в открытом доступе.

— Смешивать разные типы кормления не надо. Если вы не нашли подходящего корма и перешли на «натуралку», значит — вам следует забыть о кормах промышленного происхождения, — заключил собеседник «ВМ».

*Полный и актуальный список кормов, разрешенных для ввоза в Россию можно найти здесь.