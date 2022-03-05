Миколог рассказал, какие грибы можно собрать в подмосковных лесах в грядущем сезоне

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В грядущем грибном сезоне в подмосковных лесах ожидается богатый урожай гигантского строчка. Об этом сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Гигантский строчок чаще всего встречается в березовых лесах. Узнать гриб можно по светло-бежевому окрасу. Гигантским его называют из-за размера спор, которые самые крупные среди строчков.

— В этом году обязательно будет большой урожай гигантского строчка. И, скорее всего, будет несколько волн, а не одна. Когда к нам придут эти волны, зависит от того, насколько теплым и дружелюбным будет март и начало апреля, — пояснил Вишневский в комментарии РИАМО.

По словам миколога, скорее всего первый урожай грибов можно будет собрать уже в апреле.

Миколог уточнил, что в некоторых источниках гигантский строчок относят к ядовитым грибам, но это неверная информация, он безопасен для здоровья.

До этого Вишневский сообщил, что сейчас в подмосковных лесах наступил мертвый сезон — зимние грибы практически сошли, а весенние только начали формироваться.