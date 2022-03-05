Вандал повредил кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери
Вандал пытался снести поклонные кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, 3 и 4 марта неизвестный повредил поклонные креста у Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери в посёлке Фряново и деревне Маврино (городской округ Щелково — прим. «ВМ»).
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Пресс-служба прокуратуры заявила, что контролирует ход и результаты расследования этого дела.
— Указанными действиями он выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности, — подчеркнули в сообщении ведомства.
17 февраля другие вандалы разрисовали Драматический театр имени Станиславского на Тверской и устроили стрельбу.