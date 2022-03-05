Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вандал повредил кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери

Елена Самойлова

Происшествия
Вандал повредил кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери
Фото: patriarchia.ru

Вандал пытался снести поклонные кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 3 и 4 марта неизвестный повредил поклонные креста у Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери в посёлке Фряново и деревне Маврино (городской округ Щелково — прим. «ВМ»).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Пресс-служба прокуратуры заявила, что контролирует ход и результаты расследования этого дела.

— Указанными действиями он выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности, — подчеркнули в сообщении ведомства.

17 февраля другие вандалы разрисовали Драматический театр имени Станиславского на Тверской и устроили стрельбу.

Читайте также:
Подмосковье Религия Вандализм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте