Вандал повредил кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери

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Вандал пытался снести поклонные кресты Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 3 и 4 марта неизвестный повредил поклонные креста у Иоанно-Предтеченского Храма и Церкви Владимирской иконы Божией Матери в посёлке Фряново и деревне Маврино (городской округ Щелково — прим. «ВМ»).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Пресс-служба прокуратуры заявила, что контролирует ход и результаты расследования этого дела.

— Указанными действиями он выразил явное неуважение к обществу, цинично пренебрег нормами морали и нравственности, — подчеркнули в сообщении ведомства.

17 февраля другие вандалы разрисовали Драматический театр имени Станиславского на Тверской и устроили стрельбу.