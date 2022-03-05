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Москвичам рассказали о девушках-кинологах, диспетчерах и психологах

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о девушках-кинологах, диспетчерах и психологах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ежедневно безопасность Москвы и горожан обеспечивают женщины разных профессий: кинологи, врачи, психологи, преподаватели, диспетчеры отрядов, операторы системы 112 и даже пилот санитарного вертолета. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в преддверии Международного женского дня.

В ведомстве отметили, что ни одна организация не может успешно работать без бухгалтеров, юристов, специалистов по охране труда и информационной работе.

— Вы выбрали нелегкую, но важную и нужную для жителей нашего города работу и достойно справляетесь с возложенными на ваши хрупкие плечи задачами. Уверены, что пожарные, спасатели, летчики и другие мужчины подразделений и подведомственных организаций департамента каждый день ощущают вашу поддержку, — говорится в сообщении.

Также в департаменте выразили благодарность женщинам за профессионализм, мудрость и терпение.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Приближается Международный женский день — 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

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