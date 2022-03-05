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«Каяться за грехи, быть в мире со всеми»: что нужно делать в Прощеное воскресенье

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Каяться за грехи, быть в мире со всеми»: что нужно делать в Прощеное воскресенье
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ежегодно Прощеное воскресенье приходится на последний день масленичной недели. В этом году оно выпало на 6 марта. А на следующий день, 7 марта, у православных христиан начинается Великий пост, который продлится 48 дней и закончится 23 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у священника, что нужно делать в Прощеное воскресенье, а каких действий лучше избегать.

По словам настоятеля храма Благовещения в Петровском парке Максима Обухова, традиция просить прощения перед ближним перешло в церковь из монастырей:

— Это изначально монастырская традиция была, а потом она стала общецерковной. Согласно Евангелию, перед тем как принести жертву на алтарь нужно быть помириться со всеми. В этот день принято ходить на службу, «каяться за свои грехи, а также зажигать свечи в память об усопших и возносить молитвы о здравии живых». Прощеное воскресенье предшествует Великому посту, после которого следует Пасха, поэтому священник во время службы читает проповедь о прощении, а потом люди обращаются к близким и родным, просят перед ними прощение и сами прощают накопившиеся обиды.

По словам Обухова, даже если относиться к этой традиции формально, есть смысл задуматься и вспомнить о тех людях, которых вы когда–либо обидели, вольно или невольно:

— Мы, как правило, с таким большим количеством людей состоим в конфликтных или недоброжелательных отношениях, поэтому именно Прощеное воскресенье подходящее время подумать об этом.

В заключение священник отметил, что в Прощеное воскресенье нельзя ругаться, думать о плохом, жаловаться на жизнь, сквернословить, допускать дурные мысли, конфликтовать и сквернословить.

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