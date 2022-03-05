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Эксперт оценил возможность вступления Финляндии в НАТО

Ирина Игнатенко

В мире
Эксперт оценил возможность вступления Финляндии в НАТО
Фото: flickr/nato

Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский рассказал, чем грозит для Финляндии вступление в НАТО. По его мнению, в этом случае отношения между Финляндией и Россией ухудшатся.

По его мнению, страна все же не вступит в НАТО, так как для этого нет реальных мотивов и причин.

Черняховский добавил, что в настоящее время Финляндия сохраняет хорошие отношения с Россией, но неизвестно, что произойдет в дальнейшем, передает Life.ru.

Ранее правительство Финляндии заявило о готовности обсуждать вступление в НАТО. Президент страны Саули Ниинисте сообщил, что население страны изменило свое отношение к этому вопросу. По последним опросам, 53 процента респондентов в Финляндии поддерживают идею вступления, 28 процентов — против, воздержались — 19 процентов, передает ФАН.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал отказ Украине и Грузии в членстве в НАТО верным решением.

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