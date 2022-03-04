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Канцлер ФРГ назвал отказ Украине и Грузии в членстве в НАТО верным решением

Виктория Храменкова

В мире
Канцлер ФРГ назвал отказ Украине и Грузии в членстве в НАТО верным решением
Фото: bundeskanzler.de

Отказ НАТО во вступлении в альянс Украины и Грузии — является правильным решением. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Также он отметил, что данный вопрос на сегодняшний день не стоит на повестке дня.

— Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу, — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает РИА Новости.

3 марта стало известно, что Грузия подаст заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза в ускоренном режиме.

28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

Ранее Олаф Шольц рассказал, что страны НАТО не планируют напрямую вмешиваться в ситуацию на Украине и открыто вступать в конфронтацию с Россией.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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