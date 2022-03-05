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Петр Бирюков заявил о готовности столичных служб к пропуску весеннего паводка

Виктория Сикерина

Город
Петр Бирюков заявил о готовности столичных служб к пропуску весеннего паводка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные коммунальные службы готовы к пропуску весеннего паводка. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 5 марта.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты разработали соответствующий комплекс работ. Он включает в себя работу улично-дорожной сети, водопропуск по рекам и ручьям, прием водостока, связанную с набором водохранилищ работу, пропуск воды через Москву-реку и другие крупные мероприятия.

— Все мероприятия запланированы таким образом, чтобы не допустить подтопления в низменных местах. Также началась пропашка на полях, для того чтобы создать искусственные водоходы. Идет работа по раскрытию водоходов вдоль лотковой части на кольцевых магистралях вокруг города, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что сейчас водооткачивающая современна техника полностью готова к работе.

— Система Мосводоканала готова к приему воды. Мы отрабатываем сейчас мероприятия, чтобы не допустить сброса сорных вод в нашу систему водозабора. Надо сказать, что в системе водоканала с 1 марта увеличено количество постов водозабора для проведения соответствующих анализов, чтобы не допустить ухудшения качества питьевой воды, — заключил он.

До этого Петр Бирюков сообщил, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к подготовке подведомственных объектов к следующей зиме.

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