Эксперты дали пять советов, как правильно отметить Масленицу

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Эксперты дали советы, как отметить Масленицу, чтобы год сложился удачно.

На Масленицу стоит надевать яркую праздничную одежду. Таким образом человек покажет, что он рад приходу весны.

В праздник нужно обязательно приготовить и съесть блины. Блин является символом солнца, гармонии и всего светлого и благополучного, что весна должна принести в вашу жизнь.

Также стоит избавиться от старых вещей. Если вы давно хотели выкинуть хлам, то сейчас самое время. В древности Масленица была поводом почистить жилище и вместе с чучелом сжигали старые вещи.

Масленица — праздник не только плодородия, но и любви и щедрости. Поэтому считается правильным позвать к себе друзей и угостить их.

Кроме того, эксперты посоветуют попросить прощения у близких. Таким образом можно очиститься от негативной энергии, передает Life.ru.

До этого эксперт в области коррекции фигуры и фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», каким спортом нужно заняться, чтобы съеденные на Масленицу блины не отразились негативно на фигуре.