Эксперты дали пять советов, как правильно отметить Масленицу
Эксперты дали советы, как отметить Масленицу, чтобы год сложился удачно.
На Масленицу стоит надевать яркую праздничную одежду. Таким образом человек покажет, что он рад приходу весны.
В праздник нужно обязательно приготовить и съесть блины. Блин является символом солнца, гармонии и всего светлого и благополучного, что весна должна принести в вашу жизнь.
Также стоит избавиться от старых вещей. Если вы давно хотели выкинуть хлам, то сейчас самое время. В древности Масленица была поводом почистить жилище и вместе с чучелом сжигали старые вещи.
Масленица — праздник не только плодородия, но и любви и щедрости. Поэтому считается правильным позвать к себе друзей и угостить их.
Кроме того, эксперты посоветуют попросить прощения у близких. Таким образом можно очиститься от негативной энергии, передает Life.ru.
До этого эксперт в области коррекции фигуры и фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», каким спортом нужно заняться, чтобы съеденные на Масленицу блины не отразились негативно на фигуре.