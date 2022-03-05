Добровольцы поздравят жительниц столицы с 8 Марта

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Праздничная акция «Вам, любимые» состоится в Москве. В рамках мероприятия горожане смогут отправить открытки и поздравить близких с Международным женским днем.

Уточняется, что акция пройдет в популярных локациях города. Отправить поздравительную открытку можно с 4 по 7 марта с 13:00 до 17:00 у здания Центрального телеграфа на Тверской улице.

— На месте будут дежурить волонтеры: они выдадут открытки всем желающим и помогут их заполнить. Кроме того, 8 марта волонтеры поздравят жительниц города и подарят им 100 тысяч цветов, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 в нескольких востребованных у туристов и москвичей местах. Среди них Северный речной вокзал, парки «Зарядье» и «Сокольники», Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Приближается Международный женский день — праздник, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.