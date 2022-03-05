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«Супруг не отпускал»: вдова Кобзона рассказала, почему не построила карьеру в кино

Анастасия Колоскова

Общество
«Супруг не отпускал»: вдова Кобзона рассказала, почему не построила карьеру в кино
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Вдове известного певца Нелли Кобзон не удалось построить кинокарьеру, так как этого не хотел ее муж. Об этом она рассказала на памятном концерте музыканта.

Ведущий мероприятия Александр Олешко задал Нелли Михайловне вопрос, предлагали ли ей роли в кино.

— Предлагали. И много раз. Но супруг не отпускал. Иосиф Давыдович говорил режиссерам: «Подождите, ребята, я и сам могу», — рассказала она.

Тем не менее супруге легендарного певца удалось продемонстрировать свой актерский талант. Ее можно увидеть в клипе Иосифа Кобзона, а также видеоролике на песню «Вишневые розы» группы «Республика». Также в одном из выпусков «Новогодняя ночь на Первом» Кобзон спела вместе с мужем композицию «Старый клен».

В настоящее время вдова музыканта активно занимается благотворительностью и является главой «Культурного фонда Кобзона», пишет 7Дней.ru.

Во время концерта «Мгновения 70-х. Иосиф Кобзон», состоявшегося в Москве весной прошлого года, вдова исполнителя Нелли Кобзон впервые рассказала удивительную историю их знакомства. По словам Нелли Михайловны, судьба настойчиво сводила их с Иосифом Давыдовичем.

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