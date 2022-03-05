Александр Васильев назвал главные тренды моды 2022 года

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Историк моды Александр Васильев назвал главные тренды 2022 года в мире стиля.

Мода за время коронавируса перешла в онлайн. Люди делали заказы одежды в интернете, и им не всегда удавалось подобрать наряд по размеру.

— Чтобы не прогадать, они стали покупать оверсайз. Все вещи стали большими и бесформенными. Редко когда можно было купить одежду интересных оттенков. Из-за цветопередачи экранов смартфонов, которые все искажают, производители выбирали более традиционные цвета. Поэтому сейчас самым главным цветом года, по версии института Pantone, стал лавандовый, — сказал эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Class online.

В 2022 году будет актуален ретро-стиль 2000-х: голые животы и брюки с низкой посадкой. Также в тренде будут вещи из 70-х и 90-х.

По словам Васильева, мода — это зеркало истории. В ней отражаются все процессы, которые происходят в обществе. Поэтому в 2022 году пока не стоит ждать каких-то позитивных мотивов.

— Трикотаж, спортивные вещи будут в моде. Нужно носить украшения. В моде головные уборы, перчатки, цветные сумки. Но ширпотреб победил всю уникальность. Кто-то из нас хотел бы носить что-то ручной работы, но сейчас это не в тренде. Я уверен, что ситуация исправится в следующем сезоне, — считает историк моды.

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