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Более 50 процентов прав собственности в столице оформляют женщины

Виктория Сикерина

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Более 50 процентов прав собственности в столице оформляют женщины
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве 54 процента прав собственности оформляют женщины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

В ведомстве отметили, что за первые два месяца 2022 года специалисты зарегистрировали более 220 тысяч заявлений. Больше половины из них оформили москвички.

При этом в первую неделю марта женщины подали 12 550 обращений. Этот показатель на 18 процентов опередил количество заявлений от мужчин.

— В последние годы все больше сделок совершаются представительницами прекрасного пола, в прошлом году по сравнению с 2020 годом число ипотечных сделок, которые оформлены на женщин выросло на 20 процентов. При этом увеличилось и количество квадратных метров — в основном это двухкомнатные квартиры. В свою очередь у регистрации тоже женское лицо — 70 процентов специалистов Управления женщины, — заявил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Также он добавил, что самой молодой сотруднице ведомства 19 лет. При этом 107 специалисток Росреестра имеют государственные награды, еще 10 из них — многодетные мамы.

Майданов поблагодарил женщин за профессионализм и поздравил с наступающим 8 марта.

Приближается Международный женский день — праздник, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

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