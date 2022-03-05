Надежда Бабкина вошла в жюри телевизионного развлекательного шоу

Надежда Бабкина / Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Певица Надежда Бабкина вошла в состав жюри развлекательного телешоу «Страна талантов». Об этом она сообщила в соцсетях.

— Стартовали съемки нового проекта на телеканале НТВ — «Страна талантов». Одаренные люди из всех уголков нашей страны, а это — авторы-исполнители, талантливые вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов, занимающиеся народным творчеством, — продемонстрируют свои невероятные умения. Я среди членов жюри! — написала народная артистка РФ на свой странице в социальной сети Instagram.

По словам Бабкиной, новое шоу не имеет аналогов на российских телеэкранах. Певица рассчитывает, что участниками проекта станут жители разных уголков нашей страны, которые расскажут о самобытных традициях и обычаях.

Ранее Надежда Бабкина поделилась с поклонниками фотографией со своими внуками. Трогательный снимок артистка опубликовала в Instagram. На фото звездная бабушка крепко обнимает своих подросших внуков. Пользователи оценили искренность на снимках и не пожалели восхищенных комментариев.